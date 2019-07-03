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ضبط 2002 هارب من أحكام وتحصيل 170859 جنيهًا غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:56 ص
ضبط 2002 هارب من أحكام وتحصيل 170859 جنيهًا غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - ارشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 2002 متهمًا، منهم 803 محكومين عليهم حكمًا جزئيًا، و 102 محكوم عليهم حكم مستأنف، 1076 محكومًا عليهم حكم غرامات، و22 محكومًا عليهم حكم مخالفات، كما تم تحصيل 170 ألفًا و859 جنيهًا، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


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