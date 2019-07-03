صور.. نجاح تجربة إخلاء 600 طالب بكلية هندسة بنها بالتعاون مع الحماية المدنية

القليوبية نيفين طه

قام فريق الأزمات والكوارث بمستشفيات بنها الجامعي بتنفيذ تجربة إخلاء داخل كلية الهندسة بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وللمرة الثانية خلال أيام .

وأشارت المهندسة آن بولس ناجي مدير إدارة الازمات والكوارث بالمستشفيات الجامعية ببنها ومدير وحدة السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات وكلية الهندسة ببنها انه تم الاستعانة بفريق الأزمات بالمستشفي والمكون من احمد حسن وطاهر أبوزيد ومحمد حمدي عبدالمعبود ومحمد متولي وعبدالرحمن ابوشنب و أحمد ابوالمعاطي وأحمد سعيد وأحمد عبدالجواد للقيام بعمل تجربة إخلاء داخل كلية الهندسة وقد تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وقسم شرطة ثاني بنها وقد تم الدفع بسيارة إسعاف مجهزة وسيارة مطافي وسيارة مفرقعات وثلاث سيارات شرطة.

مضيفة انه تم إخلاء أكثر من 600 طالب وموظف ومتردد علي الكلية في زمن قدرة 4.34 دقيقة وقد تم عمل محاكاة لاصابة احد الطلاب وتم الدفع بسيارة الإسعاف والمسعفين وتم ، التعامل مع المصاب ونقلة، كما تم عمل محاكاة للأشتباة بوجود جسم غريب داخل المبني ، وتم التعامل من خلال فرقة المفرقعات ورجال الحماية المدنية مع الجسم .

من جانبه اشاد الرائد احمد شعراوي رئيس قطاع جنوب بنجاح تجربة الإخلاء واشاد بدور جهاز السلامة وفريق الأزمات في إنجاح تجربة الإخلاء داخل كلية الهندسة .

وقدمت المهندسة أن الشكر لكل من ساهم في إنجاح التجربة وهم العقيد وائل مكي مدير الإدارة العامة للأمن الأدارى بالجامعة ، والمقدم محمد الشامي رئيس قسم الوقاية بالحماية المدنية ، والرائد احمد عبدالفتاح منتصر نائب مأمور قسم ثان ، والنقيب ايمن سالم معاون مباحث قسم ثان ، والملازم أول حمادة خيري قسم المفرقعات ولهيئة الاسعاف وشرطة النجدة وأفراد الحماية المدنية والأمن الإداري .

ووجهت الشكر للدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ، والدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب ببنها ، وللدكتور طارق العيسوي مدير عام المستشفيات ، والدكتور ابراهيم راجح مدير ادارة الأزمات والكوارث بالجامعة علي تعاونهم المثمر في إنجاح تجربة الإخلاء ولكل من ساهم في إنجاح التجربة.