صور.. مميش يستقبل سفير بنما بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون فى مجال النقل البحرى

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، أليخاندرو مِندوسا سفير بنما بالقاهرة، وأحمد الجندى، المدير البحرى والقنصلى بالسفارة، وذلك بمكتبه بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

رحّب الفريق مميش بالوفد البنمى مؤكدًا على أهمية الزيارة فى تعزيز التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وقناة بنما فى سبيل خدمة حركة التجارة العالمية، وأشاد مميش بالتطورات التى شهدتها كلتا القناتين خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم فى تحقيق التكامل من أجل مواكبة التطور الجارى فى صناعة السفن واستيعاب الزيادة فى أعداد وحمولات الأسطول التجارى العالمى.

من جانبه، عبر السفير البنمى عن سعادته بالزيارة وبحفاوة الاستقبال مشيدًا بالتطور الكبير الذى وصلت إليه قناة السويس، وأكد على التكامل بين بنما وهيئة قناة السويس فى تقديم أفضل خدمة لحركة الملاحة العالمية من أجل رخاء الإنسانية.

فى ختام الزيارة قدم الفريق مهاب مميش درع القناة الجديدة للسفير البنمى ودعاه للقيام بجولة بحرية فى القناة متمنيًا له النجاح فى أداء مهمته فى مصر والإسهام فى زيادة التعاون بين مصر وبنما فى مختلف المجالات.



