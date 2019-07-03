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صور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وطلباتهم

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:32 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وطلباتهم محافظ الإسماعيلية يستقبل عددا من المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وطلباتهم
الإسماعيلية - السيد فلاح – جمال حراجى

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أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أن خدمة المواطنين وبذل أقصى جهد لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقا للقانون والإمكانيات المتاحة تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهدًا بكل ما لديه من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

 

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية، لعدد من المواطنين الذين توافدوا على ديوان عام المحافظة لعرض مطالبهم وشكاواهم وذلك فى إطار برنامج عمل المحافظ الذى أعتاده  بشكل يومى منذ لحظة توليه منصب محافظ الإسماعيلية.

 

وخلال اللقاء استمع اللواء حمدى عثمان، إلى مطالب المواطنين وشكاواهم والتى تنوعت فيما بين طلبات مساعدات مالية وإعانات وعلاج وطلبات توفير سكن للأولى بالرعاية وفرص عمل للشباب وأعطى تعليمات وتكليفات للمسؤلين باتخاذ اللازم لسرعة حلها وإيجاد حلولًا جذرية لتلك المشكلات فى أسرع وأقل وقت ممكن.

 

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه يسعد بلقاء المواطنين والتواصل والتفاعل معهم عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم مشيرًا إلى أن خدمة المواطنين وتيسير تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ هو الأساس والركيزة الأساسية لمنهج العمل خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل عددا من المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وطلباتهم (1)
محافظ الإسماعيلية يستقبل عددا من المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وطلباتهم 

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل عددا من المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وطلباتهم (2)
محافظ الإسماعيلية يستقبل عددا من المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وطلباتهم 

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل عددا من المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وطلباتهم (3)
محافظ الإسماعيلية يستقبل عددا من المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وطلباتهم 

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل عددا من المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وطلباتهم (4)
محافظ الإسماعيلية يستقبل عددا من المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وطلباتهم 

محافظ الاسماعيلية

خدمه المواطنين

شكوى المواطنين

اخبار الاسماعيليه

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