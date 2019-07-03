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صور.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة الابنية التعليمية للتوسع فى انشاء مدارس جديدة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:40 م
صور.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة الابنية التعليمية للتوسع فى انشاء مدارس جديدة جانب من اللقاء
أسيوط - ضحا صالح

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التقى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم، بمكتبه اللواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، لبحث سبل التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتأسيسها بقرى ومراكز المحافظة واستهداف القرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج سد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد.
 
حضر اللقاء المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد فرغلي مدير منطقة الأبنية التعليمية لفرع وسط الصعيد، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة أسيوط.
 
وأشاد المحافظ ، خلال اللقاء، بدورهيئة الأبنية التعليمية في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة والمشاهمة في حل ارتفاع الكثافات الطلابية ببعض القرى ، مؤكدًا تذليل كافة العقبات والإسراع في توصيل المرافق للمنشآت التعليمية.
 
وأكد اللواء يسرى عبد الله على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كافة الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس خلال الأجازة الصيفية.
 
وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ أسيوط درع المحافظة لرئيس هيئة الأبنية التعليمية نظرًا لدور الهيئة في دعم احتياجات المحافظة والتوسع في إنشاء مدارس جديدة وفقًا للخطط الزمنية.
 
محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة الابنية التعليمية (1)
محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة الابنية التعليمية 

محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة الابنية التعليمية (2)
محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة الابنية التعليمية

محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة الابنية التعليمية (3)
محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة الابنية التعليمية 

محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة الابنية التعليمية (4)
محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة الابنية التعليمية

محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة الابنية التعليمية (5)
محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة الابنية التعليمية

 


هيئة الأبنية التعليمية

مدارس جديدة

مدارس اسيوط

القرى الأكثر احتياجا

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