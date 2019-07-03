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صور.. ضبط 30 طن مركزات أعلاف منتهية الصلاحية فى مجزر دواجن بالشرقية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:22 ص
صور.. ضبط 30 طن مركزات أعلاف منتهية الصلاحية فى مجزر دواجن بالشرقية ضبط أعلاف منتهية الصلاحية
الشرقية - إيمان مهنى

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تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية، من ضبط 30 طن مركزات أعلاف منتهية الصلاحية ويعاد تعبئتها بتواريخ جديدة.
 
وشنت الرقابة التموينية، برئاسة  جمال زيدان مدير الإدارة بالاشتراك مع لجنة الطب البيطري برئاسة الدكتور أشرف حجازي مدير عام إدارة المجازر،  حيث أسفر عن تحرر المحضر رقم 1096 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بلبيس ضد المسئول عن الإنتاج بمجزر للدواجن بناحية مركز بلبيس، وذلك لحيازته بداخل المجزر مسحوق مخلوط مخلفات مجازر دواجن بروتين 59 فى المائة منتهي الصلاحية وإعادة التعبئة في شكائر جديدة بتواريخ صلاحية جديدة بغرض تصنيع أعلاف والذي له الأثر البالغ علي الصحة العامة، مما يعد غشا وتدليسا، وقد تم التحفظ علي كمية قدرها 30 طن مسحوق مخلوط مخلفات مجازر دواجن علي ذمة القضية. 
  
 
 
ضبط 30 طن مركزات أعلاف منتهية الصلاحية فى مجزر دواجن بالشرقية (1)
ضبط 30 طن مركزات أعلاف منتهية الصلاحية فى مجزر دواجن بالشرقية 

 

ضبط 30 طن مركزات أعلاف منتهية الصلاحية فى مجزر دواجن بالشرقية (2)
ضبط 30 طن مركزات أعلاف منتهية الصلاحية فى مجزر دواجن بالشرقية 

 

ضبط 30 طن مركزات أعلاف منتهية الصلاحية فى مجزر دواجن بالشرقية (3)
ضبط 30 طن مركزات أعلاف منتهية الصلاحية فى مجزر دواجن بالشرقية 

 

ضبط 30 طن مركزات أعلاف منتهية الصلاحية فى مجزر دواجن بالشرقية (4)
ضبط 30 طن مركزات أعلاف منتهية الصلاحية فى مجزر دواجن بالشرقية 

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