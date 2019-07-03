صور.. رقص وزغاريد أمام لجان الثانوية العامة بالقليوبية وكفر الشيخ احتفالا بانتهاء الامتحانات

القليوبية إبراهيم سالم - كفر الشيخ - محمد سليمان

حالة من الفرحة والرقص والغناء والزغاريد، سادت محيط المدارس بالقليوبية وكفر الشيخ، عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، معبرين عن فرحتهم بسهولة الامتحان وانتهاء الامتحانات، وأنه كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أية أجزاء من خارج المنهج.

ففى القليوبية، شهد محيط مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات، فرحة عارمة لطلاب شعبة علمى رياضيات بالثانوية العامة، عقب الانتهاء من أداء الامتحان.

وخلال الاحتفالات تم إطلاق كمية كبيرة من الزغاريد أمام اللجان، وأكدت الطالبات أنهن سيحاولن الاستمتاع بجزء من الإجازة قبل إعلان نتيجة الامتحانات للثانوية العامة.

وفى كفر الشيخ، خيمت السعادة على طلاب شعبة علمى رياضة بمحافظة كفر الشيخ، عقب خروجهم من أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، مما دفع أحد الطلاب المشهورين بالطرب والغناء يغني عقب خروجه من اللجنة مشبهاً الثانوية العامة مثل الأصحاب الخاينين.

وقال الطالب كريم عاصى، بلجنة مدرسة شهيد السلام الثانوية، "الحمد لله اليوم جميل والامتحان سهل وكان أسهل من عدد من الامتحانات السابقة"، مؤكداً أنه يشبه الثانوية العامة، بالأصحاب الخادعين، وأن مادة واحدة يمكن تضيع مجهود متميزين كثيرين، مشيراً إلى أنه يقول في هذا الموقف، "ياما ناس كتير بيصحبونا وهما مش بيحبونا، ساعة المصالح نلقاهم، ولما تخلص بيسيبونا".

وأضاف مسعد محمود محمد، أن الامتحان سهل، وجاء سهل وفى مستوى الطالب المتوسط، مؤكدا أن الامتحان اليوم، احتوى على 19 سؤالا معظمها أسئلة فى سهلة، عدا نقطتين تميز بين الطالب المميز والعادى.

وأكد تامر محمود عبدالوهاب، الحمد لله لامتحان سهل وسأطير اليوم مع أصحابي لمصيف بلطيم لأنسى هموم شهر كامل، وانسى ما لاقاه طوال العام من كبت وضغوط من الاسرة ، متمنياً الإلتحاق بكلية الهندسة.

وأدى 2102 طالب وطالبة امتحان مادة الرياضة البحتة " جبر وهندسة فراغية "، وتغيب 111 طالب وطالبة ، ولم ترصد غرفة عمليات المديرية أية شكاوى أو حالات غش.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، توافد طلاب الثانوية العامة علي المدارس استعدادا لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية فى التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا.

ويؤدى قرابة 120 ألف طالب وطالبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية أحد فروع مادة الرياضيات البحتة.

وانتهت اليوم الأربعاء امتحانات الثانوية العامة 2019 بأداء طلاب شعبة العلمى رياضة امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وانتهى طلاب الشعبتين الأدبية وعلمى علوم من ماراثون الثانوية العامة، وكانت الامتحانات عقدت لقرابة 600 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة (



طلاب الثانوية العامة