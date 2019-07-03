صور.. حملات توعية لترشيد مياه الشرب و عدم القاء المخلفات على شواطئ الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالاسكندرية برئاسة أحمد عبد العزيز،مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية،وعبدالله طايل مدير إدارة التوعية،فاعلية الحملة القومية للشواطئ لترشيد إستهلاك المياه،تحت شعار" كل نقطة بتفرق".

جاء ذلك وفقا للحملة القومية لترشيد مياه الشرب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبتوجيهات كل من المهندس احمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اسامة على مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية.

وقامت إدارة التوعية بشن حملة توعوية موسعة بشاطيء العصافرة المميز بوابة 3 لحث المصطافين على أهمية الحفاظ علي المياه وسبل ترشيدها ، وعمل خيمة تعاونية لحل شكاوي المواطنين بالتعاون مع الأدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأيضا حث المواطنين والعاملين بالشواطيء علي الحفاظ علي الشواطيء من التلوث بالحد من القاء او صرف المخلفات علي الشاطيء بعمل أعمال وألعاب فنية كالسلم والتعبان وغيرها من الألعاب ومسابقات عن ترشيد المياه وتوزيع جوائز للمصطافين وتشغيل أغاني عن المياه،وتوزيع مطبوعات التوعية للتنويه عن الخط الساخن وإدارة تطهير الخزانات.