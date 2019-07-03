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صور.. حديقة حيوانات بروسيا تعرض الدب القطبى والنمر فى لقطات ليلية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:14 م
صور.. حديقة حيوانات بروسيا تعرض الدب القطبى والنمر فى لقطات ليلية نمر
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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قامت حديقة حيوانات بمدينة كراسنويارسك الروسية بتصوير مشاهد ليلية رائعة للدب القطبى والنمور داخل الحديقة، والتى تتاح مشاهدتها للزائرين الذين يقومون بزيارة الحديقة ليلا.

 

وتعد كراسنويارسك هى إحدى مدن روسيا وتبعد عن العاصمة موسكو حوالي 4000 كم،ومساحتها 354 كيلومترا مربعا، وتعد المدينة أحد اضخم المراكز الصناعية والثقافية والتعليمية والعلمية والتجارية في روسيا الاتحادية كما انها محور مهم للنقل ولصناعة الألومنيوم.

 

الدب القطبى (2)
الدب القطبى 

 

الدب القطبى فى المياه
الدب القطبى فى المياه

 

الدب القطبى
الدب القطبى

 

النمر
النمر

 

حركات بهلوانية داخل الحديقة
حركات بهلوانية داخل الحديقة

 

دب قطبى
دب قطبى

 

نمر
نمر

 


روسيا

الدب القطبى

نمور

حديقة حيوانات

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