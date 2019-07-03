صور.. حديقة حيوانات بروسيا تعرض الدب القطبى والنمر فى لقطات ليلية

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قامت حديقة حيوانات بمدينة كراسنويارسك الروسية بتصوير مشاهد ليلية رائعة للدب القطبى والنمور داخل الحديقة، والتى تتاح مشاهدتها للزائرين الذين يقومون بزيارة الحديقة ليلا.

وتعد كراسنويارسك هى إحدى مدن روسيا وتبعد عن العاصمة موسكو حوالي 4000 كم،ومساحتها 354 كيلومترا مربعا، وتعد المدينة أحد اضخم المراكز الصناعية والثقافية والتعليمية والعلمية والتجارية في روسيا الاتحادية كما انها محور مهم للنقل ولصناعة الألومنيوم.



الدب القطبى



الدب القطبى فى المياه



الدب القطبى



النمر



حركات بهلوانية داخل الحديقة



دب قطبى