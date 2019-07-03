صور .. تعرف على محطات الأتوبيس النهرى بالمنصورة وتعريفة الركوب بعد تشغيله

الدقهلية - شريف الديب

بدأ التشغيل التجريبى للأتوبيس النهرى بمدينة المنصورة، بحضور عدد من مسئولى الوزارات ومحافظ الدقهلية، والذى يبدأ العمل به من خلال أربع محطات، وهى محطة مكتبة مصر أمام محافظة الدقهلية، والثانية محطة شارع المدير، والثالثة محطة جزيرة الورد أمام حديقة شجرة الدر، والرابعة محطة الجامعة.

وتبدأ شركة نيل القاهرة تشغيل الأتوبيس للجمهور بسعر التذكرة 5 جنيهات للفرد.

ومن المتوقع أن يقوم الأتوبيس النهرى بالمساهمة فى تخفيف التكدس وزحام المواطنين بناحية المشاية.

وعقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا مع الشركة لبحث زيادة عدد محطات الأتوبيس عن طريق إنشاء 5 محطات أخرى بمركز شربين وأجا وميت غمر من أجل تعظيم الاستفادة من الأتوبيس وتخفيف الضغط على الطرق بالمحافظة، استكمال خطوط الأتوبيس النهرى بين المراكز المختلفة.