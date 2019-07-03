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شقيقان يعترفان بحيازة أسلحة خرطوش للتشاجر وينفيان الاتجار بها فى الجيزة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:08 م
شقيقان يعترفان بحيازة أسلحة خرطوش للتشاجر وينفيان الاتجار بها فى الجيزة أسلحة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن السلاحين الناريين المضبوطين، بحوزة شقيقين، بدون ترخيص، وتبين أنهما "خرطوش" صنع محلى.

واعترف المتهمان بحيازتهما للسلاحين، لاستخدامهما فى التشاجر مع جيرانهما، بسبب خلافات جيرة متكررة بينهم، ونفيا حيازتهما للسلاحين بقصد الاتجار.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية.

فانتقل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاوناه الرائد هشام فتحي والنقيب يوسف طارق إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


نشوب مشاجرة

خلافات الجيرة

حيازة اسلحة

حيازة اسلحة غير مرخصة

امن الجيزة

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