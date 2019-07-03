شركة مياه القليوبية تعلن انتهاء تدريب العاملين بالمحطات لمواجهة تسريب الكلور

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، الانتهاء من تدريب العاملين بمختلف المحليات بالمحافظة على كيفية مواجهة تسريب مادة الكلور وكيفية إحكام السيطرة على التسريب.

وأوضحت أن هذا التدريب يأتى بداية لحصول المحطات على شهادة الجودة TSM، وكأحد محاور خطة الشركة الاستراتيجية لإدارة السلامة والصحة المهنية.

ومن المقرر أن يتم افتتاح محطة مياه سرياقوس، بطاقة إنتاجية تصل لـ145 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم هذه المحطة على مركز الخانكة بالكامل، وجزء من منطقة الخصوص.

وأوضح رئيس شركة مياه القليوبية، أنه من المقرر افتتاح توسعات محطة مياه شبين القناطر، ومحطة مياه العبادلة بمركز طوخ، فضلا عن توسعات محطة مياه عرب جهينة.

وأكد أنه بافتتاح هذه المشروعات ودخولها الخدمة رسمياً ستكون الشركة استطاعات أن تقضى على 60 % من أزمة انقطاع المياه بهذه المناطق.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه العبادلة 68 ألف متر مكعب فى اليوم، ومن خلال كمية المياه المضافة إلى كمية المياه المتاحة ستقوم بسد احتياجات المركز المترامى الأطراف الذى يصل مساحته إلى 214 كيلو متر شرقا وغربا إلى جانب تغذية قها من محطة مياه العبادلة.