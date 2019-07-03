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سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"..اليوم

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:00 ص
سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"..اليوم المستشار شبيب الضمرانى_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، اليوم، الأربعاء، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

 


محاكمة المتهمين بأحداث الفتح

مسجد الفتح

جنايات القاهرة

المستشار شبيب الضمرانى

أحداث مسجد الفنح

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