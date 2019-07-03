سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سفير ألمانيا فى بغداد: ندعم العراق بمختلف المجالات لحين استقراره بالكامل

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:39 م
سفير ألمانيا فى بغداد: ندعم العراق بمختلف المجالات لحين استقراره بالكامل العراق ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أكد السفير الألماني في بغداد سيريل نان، دعم بلاده للعراق بمختلف المجالات لحين استقراره بالكامل، مشيرًا إلى أن ألمانيا قدمت المنح المالية من أجل عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة.
 
وقال سيريل نان ـ في مقابلة خاصة مع قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية وبثت مساء اليوم الأربعاء - إن :"برلين أبرمت الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية مع بغداد ما يعكس طبيعة تطور العلاقات بين البلدين".
 
وشدد السفير الألماني على دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات لغاية تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن "ألمانيا كانت سباقة في دعم استقرار العراق من الناحية الأمنية".
 
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بحث في شهر أبريل الماضي، خلال زيارته برلين مع المسؤولين العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال الاستثمار والطاقة، مؤكدا أن العراق مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم، فيما أشار إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية بين العراق وألمانيا ووضعها موضع التنفيذ.

العراق

السفير الألماني

ألمانيا

سيريل نان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة

مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة