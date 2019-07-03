سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

زوجة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بدفع مليون جنيه نفقة عدة ومتعة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:00 ص
زوجة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بدفع مليون جنيه نفقة عدة ومتعة محكمة الأسرة _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى نفقة عدة ومتعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوج بأداء مليون جنيه، لتؤكد :"طلقنى بعد 15عام، رغم وقوفى بجواره طوال سنوات، ليتزوج فتاة تصغره بـ 20 عام، وطردنى من مسكن الحضانة والاستيلاء علي حقوقى الشرعية ".

وتابعت الزوجة ه.س.أ، أثناء تسوية جلسات القضية:" أمتنع عن الإنفاق على أطفاله رغم يسر حالته المالية، ورفض تحمل مسئوليتهم وتزوج بغيرى بعد أن هجرنى بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بيننا،وأمتنع عن تنفيذ 5 أحكام قضائية بدفع حقوقى، بخلاف 3 أحكام حبس تهرب من تنفيذهم بواسطة الشهود الزور".

وأضافت:"طلقنى غيابي، وواصل تهديدى وابتزازى لمنعى من مطالبتىى له بحقوقى المالية، كتعويض عن سنوات وقوفى بجواره، وأجر شهود زور أدعوا سوء سلوكى ليشوه سمعتى ويسقط حضانتى عن الأطفال، لمعاقبتي على فضحه امام عائلته".


محكمه الاسره

خلافات اسريه

نفقه زوجيه

نفقات المطلقات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زوجة لمحكمة الأسرة: "زوجى استغلنى واستولى على كل ما أملك من أموال"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:10 ص

زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى تركنى معلقة 4 سنوات لرفضى العنف وفقدانى شبكية عينى

السبت، 15 يونيو 2019 01:08 م

جدة تشكو لمحكمة الأسرة: زوجة ابنى المتوفى اعتدت على بالضرب

السبت، 15 يونيو 2019 05:00 ص

زوجة لمحكمة الأسرة: خاننى بعد 3 أشهر مع صديقتى الوحيدة

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:08 ص

أب يطالب محكمة الأسرة بإلزام ابنه بنفقته بعد إصابته بجلطة جعلته عاجزا

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد اليوم الأخير في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.. تونس تتأهل بتعادل ثالث وأداء باهت.. خروج مشرف لموريتانيا فى المشاركة الأولى.. تحديد مواجهات دور الـ16من البطولة.. و8 منتخبات تودع العرس الإفريقي

حصاد اليوم الأخير في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.. تونس تتأهل بتعادل ثالث وأداء باهت.. خروج مشرف لموريتانيا فى المشاركة الأولى.. تحديد مواجهات دور الـ16من البطولة.. و8 منتخبات تودع العرس الإفريقي

طريق مصر لنهائى أمم أفريقيا.. مواجهات "ضرب نار" لحصد اللقب الثامن

طريق مصر لنهائى أمم أفريقيا.. مواجهات "ضرب نار" لحصد اللقب الثامن

14 معلومة عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.. تعرف عليها

14 معلومة عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.. تعرف عليها

وصول "راموس" وعائلته للغردقة لقضاء الإجازة.. برنامج ترفيهى ورحلة بحرية

وصول "راموس" وعائلته للغردقة لقضاء الإجازة.. برنامج ترفيهى ورحلة بحرية

صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده سكان أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي وشيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده سكان أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي وشيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة