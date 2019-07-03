زوجة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بدفع مليون جنيه نفقة عدة ومتعة

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى نفقة عدة ومتعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوج بأداء مليون جنيه، لتؤكد :"طلقنى بعد 15عام، رغم وقوفى بجواره طوال سنوات، ليتزوج فتاة تصغره بـ 20 عام، وطردنى من مسكن الحضانة والاستيلاء علي حقوقى الشرعية ".

وتابعت الزوجة ه.س.أ، أثناء تسوية جلسات القضية:" أمتنع عن الإنفاق على أطفاله رغم يسر حالته المالية، ورفض تحمل مسئوليتهم وتزوج بغيرى بعد أن هجرنى بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بيننا،وأمتنع عن تنفيذ 5 أحكام قضائية بدفع حقوقى، بخلاف 3 أحكام حبس تهرب من تنفيذهم بواسطة الشهود الزور".

وأضافت:"طلقنى غيابي، وواصل تهديدى وابتزازى لمنعى من مطالبتىى له بحقوقى المالية، كتعويض عن سنوات وقوفى بجواره، وأجر شهود زور أدعوا سوء سلوكى ليشوه سمعتى ويسقط حضانتى عن الأطفال، لمعاقبتي على فضحه امام عائلته".