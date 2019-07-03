روسيا تحذر سياسيى واشنطن من تكرار مزاعم التدخل فى انتخابات 2020

كتبت: إنجى مجدى

بعث دبلوماسى روسى رفيع تحذيرا لنواب فى الكونجرس الأمريكى بشأن تكرار المزاعم الخاصة بتدخل الكرملين فى الانتخابات الأمريكية، وذلك قبيل انطلاق موسم الانتخابات الرئاسية 2020.

وبحسب مجلة نيوزويك، الأربعاء، حذر دبلوماسيو موسكو من أن تكرار مثل هذه المزاعم من شأنه أن يضر بشدة بالعلاقات بين البلدين. وقال سيرجى ريبكوف نائب وزير الخارجية الأمريكى، أن اتهامات التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية 2016 لا أساس لها.

وأدلى ريبكوف بتعليقاته خلال كلمة ألقاها فى نادى فاليدى الدولى للمناقشة، المنظمة التى تم تأسيسها "لتعزيز الحوار بين النخبة الفكرية الروسية والدولية". وأبلغ الدبلوماسى الروسى الحاضرين بأن الوضع العام حول روسيا والعلاقات مع الولايات المتحدة، لا تتحسن.