سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تحذر سياسيى واشنطن من تكرار مزاعم التدخل فى انتخابات 2020

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:25 م
روسيا تحذر سياسيى واشنطن من تكرار مزاعم التدخل فى انتخابات 2020 الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتبت: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث دبلوماسى روسى رفيع تحذيرا لنواب فى الكونجرس الأمريكى بشأن تكرار المزاعم الخاصة بتدخل الكرملين فى الانتخابات الأمريكية، وذلك قبيل انطلاق موسم الانتخابات الرئاسية 2020.

 

وبحسب مجلة نيوزويك، الأربعاء، حذر دبلوماسيو موسكو من أن تكرار مثل هذه المزاعم من شأنه أن يضر بشدة بالعلاقات بين البلدين. وقال سيرجى ريبكوف نائب وزير الخارجية الأمريكى، أن اتهامات التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية 2016 لا أساس لها.

 

وأدلى ريبكوف بتعليقاته خلال كلمة ألقاها فى نادى فاليدى الدولى للمناقشة، المنظمة التى تم تأسيسها "لتعزيز الحوار بين النخبة الفكرية الروسية والدولية". وأبلغ الدبلوماسى الروسى الحاضرين بأن الوضع العام حول روسيا والعلاقات مع الولايات المتحدة، لا تتحسن.


روسيا

التدخل الروسى

الكونجرس

الانتخابات الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

4 ملاحظات مثيرة من حديث روبرت مولر عن تحقيق التدخل الروسى.. تعرف عليها

الخميس، 30 مايو 2019 10:27 ص

ترامب يقلل من أهمية بيان مولر بشأن التحقيق في التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية

الخميس، 30 مايو 2019 03:03 ص

استخبارات أمريكا تحذر من التدخل الروسى فى انتخابات 2020 .. وترامب يتجاهلها

الإثنين، 27 مايو 2019 01:52 م

الديمقراطيون يشعلون المعركة ضد عائلة ترامب قبل سباق 2020.. استدعاء نجل الرئيس أمام الكونجرس بقضية التدخل الروسى.. محامون:يسعون لاستغلال أى مواد لإحداث ضرر سياسى لترامب.. ووزير العدل يواجه اتهام بازدراء الكونجرس

الخميس، 09 مايو 2019 10:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة