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رصد حالة مصابة بفيروس "إيبولا" فى الكونغو الديمقراطية بالقرب من حدود جنوب السودان

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:25 م
رصد حالة مصابة بفيروس "إيبولا" فى الكونغو الديمقراطية بالقرب من حدود جنوب السودان الايبولا
أ ش أ

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 أعلن مصدر مسئول في جنوب السودان أن سلطات البلاد كثفت مراقبة الحدود مع الكونغو الديمقراطية بعد الإبلاغ عن حالة إصابة بفيروس "إيبولا" على بعد 70 كيلومترًا فقط من أراضيها.
 
وقال الدكتور بيني نيمول المدير العام لمركز الاستجابة للطوارئ ومكافحة الأمراض في جنوب السودان - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء - أنه تم رصد مريض مصاب بالفيروس القاتل في "أريوارا" وهي بلدية في مقاطعة "إيتوري" الكونغولية (شمال شرقي البلاد) وتقع على بعد 70 كيلومترًا من الحدود مع ولاية نهر "يي" في جنوب السودان.
 
وأكد الدكتور نيمول أن هذه هي الحالة المصابة بفيروس "إيبولا" هي الأقرب إلى الحدود مع جنوب السودان منذ بداية الوباء الحالي في الكونغو الديمقراطية منذ ظهوره في أغسطس 2018، معربًا عن قلقه إزاء لأن الوباء يقترب والأشخاص يتنقلون لذلك يمكن لأي شخص يحمل الفيروس العبور إلى جنوب السودان.
 
 

جنوب السودان

الكونغو الديمقراطية

إيبولا

الوباء

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