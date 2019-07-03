رئيس لجنة التعدين بالمصرى الكندى: ترشيد الوقود اتجاه حتمى ولصالح المواطن

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، أن ترشيد دعم الوقود اتجاه حتمى، ولابد من ربط عملية ترشيد دعم الوقود بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بتحسين حياة ومعيشة المواطنين وهو ما يتم على أرض الواقع.

وأشار زاهر لـ"اليوم السابع" أن ترشيد دعم الوقود هدفه تحسين المعيشة وتوجيه الدعم لمن يستحق خاصة أن ثلاثة أرباع الدعم تذهب فى غير موضعها، لافتا إلى أنه مع توفير تعليم جيد وتأمين صحى جيد ورعاية اجتماعية وتكافل وكرامة وتحسين الرواتب والمعاشات، فإن المواطن لن يكون بحاجة بأي شكل من الأشكال إلى الدعم، وهو ما قامت به الحكومة بالفعل، بحيث يتم تخفيف الأعباء عن المواطنيين ولا سيما الفئات الأكثر فقرا.

وقال إن إنهاء الدعم فى الطاقة والوقود وغيرها، يساهم بشكل مباشر فى تحسين وضبط عملية الإنتاج ومدخلاتها، وبالتالى يساهم فى تحقيق التسعير السليم للمنتجات، مما يساهم فى المنافسة بشكل أفضل وتكافؤ الفرص بين كل الشركات سواء العامة أو الخاصة.

وأشار إلى أنه من المهم أن يعيش المواطن بشكل متوازن بين دخله الحقيقى وأسعار الخدمات الحقيقى، مما يخفف الأعباء عنه وعن الدولة فى الوقت نفسه.