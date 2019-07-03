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رئيس حكومة تونس: بلدنا مستهدفة فى موسمها السياحى والسياسى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:37 م
رئيس حكومة تونس: بلدنا مستهدفة فى موسمها السياحى والسياسى رئيس وزراء تونس
كتبت – هناء أبو العز

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قال يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، إن العنصر الإرهابى الفار "أيمن السميري"، الذى تم القضاء عليه مساء أمس بحى الانطلاقة بالعاصمة، ينتمى للمجموعة الإرهابية ذاتها التى نفذت عمليتى يوم الخميس الماضى، بنهج شارل ديجول وبمنطقة القرجانى بالعاصمة.

 

 وأضاف الشاهد، فى تصريحات صحفية نقلتها، صحيفة"الجوهرة إف إم" أثناء زيارته اليوم الأربعاء، لمقر الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجانى، أن القوات الأمنية والعسكرية أحبطت مخطط هذه المجموعة لتنفيذ "عمليات إرهابية كبيرة ضد مصالح تونس"، مؤكدًا أن تونس تبقى مستهدفة فى أمنها واقتصادها وانتقالها الديمقراطى، وسط موسم سياحى واعد وعلى أبواب انتخابات تشريعية ورئاسية.

 

وقال الشاهد: "لن يهدأ لنا بال حتى نقضى على آخر إرهابى فى هذا البلد الذى يرفض الإرهاب وثقافة الموت، ولكن رجال تونس ونساءها سيدافعون عنها بإرادة وعزيمة كبيرة ومعنويات مرتفعة".


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انتخابات تونس

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