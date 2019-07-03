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رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المنشآت الجديدة قبل افتتاحها

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:49 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المنشآت الجديدة قبل افتتاحها جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ، المنشآت الجديدة، والتي يتم افتتاحها ، يوم 21 يوليو المقبل،  بحضور الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ وعدد من رؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات والشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام والمستشارين الثقافيين لبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة.

وصرح القمري أن الافتتاحات الجديدة تشمل الإدارة العامة للجامعة، والمكتبة المركزية، ومركز المؤتمرات، ودار الضيافة والإسكان المتميز للطالبات، ومركز الخدمات الطلابية، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الذكاء الإصطناعي، ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو، وكلية الحقوق، وورش كلية الزراعة، وورش كلية الهندسة "ثلاثة مباني " .

وأضاف بأن هذه المشروعات تمثل الموجة الثالثة من المنشآت الجامعية خلال السنوات الثمانية الماضية، وتهدف إلى استكمال مقومات الجامعة التعليمية في إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية بالجامعة، بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب للقبول فى الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن هذه المشروعات تمثل أهم ملامح المرحلة التنموية الجديدة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتى في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لمصر 2030.

وأوضح  الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ أن أحد أهم المحاور الرئيسية التي تقوم عليها خطة الجامعة هو ربط  خريجيها  بسوق العمل، وإعداد خريج يلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن أحد تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو تطوير التعليم وإعداد الخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وأشار الى إن الجامعة شهدت طفرة كبيرة فى عدد من المنشآت الجديدة واعتماد الكليات وتطوير البحث العلمى والعلاقات الدولية لخدمة العملية التعليمية والطلاب .

وأكد القمري أن الجامعة تخطو خطوات ثابتة نحو التعاون والانفتاح على الجامعات العالمية، حيث تم عقد أكثر من "60" اتفاقية وشراكة خاصة بالتبادل العلمى والطلابى مع عدد من الجامعات العربية والعالمية، كما تضاعف أعداد البعثات الخارجية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه والتوسع فى قبول الطلاب الوافدين.

 


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