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حملات إرشادية فى حقول الخضر والفاكهة تجنبا لمخاطر الموجة الحارة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:00 ص
حملات إرشادية فى حقول الخضر والفاكهة تجنبا لمخاطر الموجة الحارة الفاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكد المهندس محمود عطار رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، عن مواصلة تكثيف اللجان وبرامج التوعوية على زراعات حقول  الخضروات والفاكهة  الصيفى، موضحا، أن مهام اللجان تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية والموجة الحارة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.
 
وقال رئيس المحاصيل البستانية، لـ"اليوم السابع"، إنه يتلقى تقريرا يوميا من الإدارات التابعة للمحاصيل الزراعية بحالة الزراعات الصيفية سواء الخضروات أو المحاصيل البستانية  ومدى تأثرها بموجة التغيرات المناخية وارتفاع  درجات الحرارة، مشيرا إلى أن اللجان الفنية المشكلة تقوم بعمل برامج توعوية للمزارعين والتعريف بالحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وكيفية طرق التسميد والرى للمحاصيل.
 
وأضاف محمود عطا، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تأثر المحاصيل بالتغيرات المناخية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، بالإضافة إلى عقد  ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

محصول الفاكهة

التغيرات المناخية

المحاصيل البستانية

محاصيل الخضر

مكافحة الآفات

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