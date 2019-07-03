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حفظ التحقيقات فى حريق شقة فى الخليفة لعدم وجود شبهة جنائية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:43 م
حفظ التحقيقات فى حريق شقة فى الخليفة لعدم وجود شبهة جنائية حريق شقة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حفظ التحقيقات فى واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الإمام الشافعى فى الخليفة، بعد التأكد من عدم وجود شبهه جنائية. 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة،  إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق بشقة فى الخليفة، فتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده.
 
 
 
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى قررت ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.
 
 
 

حريق شقة

الحماية المدنية

نيابه المقطم

محكمه جنوب القاهره

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