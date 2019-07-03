حبس فنى 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل مزارع أمام محكمة شبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

قرر عمرو عوض مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، حبس فنى 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لشروعه فى قتل مزارع بمطرقة حديدية أمام محكمة شبرا الخيمة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بحدوث مشاجرة ومصاب أمام المحكمة.

وانتقل العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية، تبين حدوثها بين طرف أول "محمدع س" 54 عاما، مزارع، وتم نقله لمستشفي المطرية التعليمي للعلاج، طرف ثان "أدهم ع س" 40 عاما، فنى صيانة، ضبط بحوزته مطرقه حديديه.

بمناقشة المتهم المضبوط، قرر أنه حال حضوره للمحكمة لمتابعة جلسة أحد أقاربه المضبوط بمعرفة مركز شرطة قليوب، فوجئ بالمصاب أمامه فقام بالتعدى عليه بالضرب، بإستخدام الآلة المضبوطة حوزته، نظراً لوجود خلافات سابقة بينهم لقيام المصاب وأقاربه بالتعدى عليهم من قبل، ووفاة شقيقه على أثر تلك المشاجرى، والمحرر بشأنها المحضر رقم 39363 لسنة 2017م جنايات مركز القناطر الخيريىة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13229 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م.