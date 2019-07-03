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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:34 م
حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 20 تذكرة من مخدر الهيروين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.
 
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض كمية من المضبوطات على المعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.
 
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل يدعى "أحمد" 33 سنة، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 20 تذكرة من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.
 
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 

مخدرات

قرص مخدر

هيروين

تجارة المخدرات

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