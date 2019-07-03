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حبس عاطلين لسرقتهما السيارات ومقاومة أصحابها بالإسكندرية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:18 م
حبس عاطلين لسرقتهما السيارات ومقاومة أصحابها بالإسكندرية اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات ومساومة مالكيها على مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات، ومساومة مالكيها على مبالغ مالية نظير إعادتها.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 11 واقعة سرقة بدوائر أقسام ومراكز شرطة "ثانٍ المنتزه وسيدى جابر وثان الرمل وباب شرقى وأول العامرية ومحرم بك وأول طنطا بالغربية وإيتاى البارود بالبحيرة"، وبإرشادهما تم ضبط السيارات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 

 


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امن الاسكندريه

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نيابه باب شرق

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