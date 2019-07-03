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حبس عاطلين بتهمة حيازة 100 جرام هيروين فى حلوان

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:03 م
حبس عاطلين بتهمة حيازة 100 جرام هيروين فى حلوان هيروين ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطلين بحوزتهما 100 جرام هيروين و130 قرص مخدر بمنطقة 4 أيام على ذمة التحقيق .

 

ونجح رجال مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط عاطلين سبق إتهامها فى قضايا اتجار بالمخدرات وسلاح بدون ترخيص، وذلك أثناء بيعهم للمخدرات على عملائهم وبحوزتهم 100 جرام هيروين، و2 فرد محلى، و4 طلقات، و130 قرص مخدر.

 

وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.


تجارة المخدرات

مباحث حلوان

امن القاهرة

الاتجار فى المخدرات

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