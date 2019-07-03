حبس سائق بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بطعن ممرض بمطواه

القليوبية نيفين طه

أمر أحمد رجب، مدير نيابة مركز بنها، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة طعن ممرض بمطواه لخلافات مالية بينهما.

وكان قد تلقى العميد حسين جندية، مأمور مركز بنها، بلاغًا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصاب بناحية عزبة أبو فرج - دائرة المركز.

وأخطر اللواء رضا طبيلية، مدير أمن القليوبية، وإنتقل العقيد حسني نصار، مفتش مباحث القليوبية، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول سامح ع ا، ممرض مصاب بجرحين نافذين بالصدر من الجه اليسري وجري نقله لمستشفي بنها الجامعي، وطرف ثان أحمد ع سائق، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما، ولدى مطالبة الثاني للأول برد مبلغ أقترضه المجني عليه من المتهم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها الثانى بالتعدى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً ما به من إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وجرى بإرشادة ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه.