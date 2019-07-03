حبس تشكيل عصابى 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

أمر حمدى السيد، رئيس نيابة قسم بنها، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم 5 كيلو بانجو، ووجهت النيابة العامة لهم تهمتى ترويج مواد مخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء.

البداية عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، اخطارًا من مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ضبط كلا من: "أحمد.ع"، 32 سنة، بدون عمل ومقيم الشموت دائرة مركز بنها، و"أحمد.م . ا"، 33 سنة، عاطل ومقيم بندر طوخ دائرة مركز طوخ، و"رضا.ع" 40سنة، عاطل ومقيم كوم الأطرون دائرة مركز طوخ، بالقرب من أرض المحلج المنشية دائرة قسم أول بنها.

وبالتفتيش ضبط بحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 450 جرامًا، ومبلغ مالى 740 جنيهًا، وسلاح أبيض "مطواه"، هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين اقروا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهاتف للاتصال بعملائهم، والسلاح الأبيض للدفاع.