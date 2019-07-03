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جامعة الطفل بأسوان تطلق فعاليات البرنامج الدراسى الجديد السبت المقبل

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:23 م
جامعة الطفل بأسوان تطلق فعاليات البرنامج الدراسى الجديد السبت المقبل رئيس الجامعة
أسوان - صلاح المسن

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تطلق جامعة الطفل فى أسوان فعاليات البرنامج الدراسى الجديد للطلاب القدامى والجدد، اعتبارا من يوم السبت المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان .

وقال الدكتور على عباس دندراوى منسق عام جامعة الطفل بأسوان، فى تصريحات صحفية، إنه يوجد برنامجين دراسيين أحدهما للطلاب الجدد وبرنامج أخر للطلاب القدامى حيث تبلغ مدة البرنامج 12 يوما متتالية لكل برنامج.

وأوضح أن جامعة الطفل تهدف الى تنمية إدراك الأطفال وصقل مواهبهم الفنية والابتكارية والإبداعية واكتشاف المواهب المتميزة فى كافة المجالات التى تمثل بؤرة اهتمامهم الفكرى والعلمى .

وأشار إلى تصعيد الطلاب المتفوقين للمنافسة على مستوى 34 جامعة للطفل على مستوى الجمهورية، والمشاركة بمشروعاتهم الابتكارية فى المعرض الدولى السادس الذى تعقده اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى .

 


جامعة اسوان

جامعة الطفل

بحث علمي

مواهب

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