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توافد الثانوية العامة على لجان منشأة القناطر لأداء اختبار أخر مادة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:53 ص
توافد الثانوية العامة على لجان منشأة القناطر لأداء اختبار أخر مادة امتحانات الثانوية 2019
كتب سيد الخلفاوى

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فتحت منذ قليل لجان الثانوية العامة بمدرستى الشهيد محمد عبده حسن الثانوية المشتركة ومدرسة منشأة القناطر الإعدادية المشتركة، بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، أبوابها للسماح بدخول طلبة الثانوية العامة للجان تمهيدًا لبدء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية وذلك فى اليوم ال11 والأخير من مارثون الثانوية العامة .

وشهدت لجان المدارس تشديدات أمنية بالتزامن مع دخول الطلبة كما يتم تفتيش حقائب الطالبات قبل الدخول والتحذير من دخول التليفون المحمول للجان، كما انتظر المئات من الطلبة خارج المدرسة للمراجعة قبل الدخول.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 

 

 
طلبة الثانوية العامة يدخلون اللجان لامتحان أخر مادة
 
كتب سيد الخلفاوى
 
 
فتحت منذ قليل لجان الثانوية العامة بمدرستى الشهيد محمد عبده حسن الثانوية المشتركة ومدرسة منشأة القناطر الإعدادية المشتركة، بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، أبوابها للسماح بدخول طلبة الثانوية العامة للجان تمهيدًا لبدء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية وذلك فى اليوم ال11 والأخير من مارثون الثانوية العامة .
 
 
وشهدت لجان المدارس تشديدات أمنية بالتزامن مع دخول الطلبة كما يتم تفتيش حقائب الطالبات قبل الدخول والتحذير من دخول التليفون المحمول للجان، كما انتظر المئات من الطلبة خارج المدرسة للمراجعة قبل الدخول.
 
 
 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 
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الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019

تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الجبر للثانوية العامة

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