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تنفيذ 70% من سحارة مصرف الرهاوى وحملة نظافة بجسر الرياح البحيرى بمنشأة القناطر

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:30 ص
تنفيذ 70% من سحارة مصرف الرهاوى وحملة نظافة بجسر الرياح البحيرى بمنشأة القناطر جانب من الأعمال
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الأجهزة التنفيذية لمدينة منشاه القناطر، برئاسة اللواء أيمن سعيد، بالاشتراك مع إدارة الرى بالقناطر، حملة نظافة بجسر الرياح البحيرى، باستخدام حفار على صندل، بقيادة محمد جاد الله مشرف عام المدينة. 
 
وفى السياق تتواصل الأعمال الخاصة بتنفيذ سحارة مصرف الرهاوى أسفل الرياحين الناصرى والسكة الحديد، حيث يتم إنشاء خط مواسير فطر 3.20م بالدفع الهيدروليكي النفقي بطول 190م أسفل الرياح البحيرى والرياح الناصرى وخط السكة الحديد لتدعيم خطوط مواسير السحارة الحالية والمساهمة في خفض مناسيب المياه أمام سحارة الرهاوى وبالمصارف المؤدية إليها وزيادة تدفق المياه من أمام السحارة إلى فرع رشيد لمجابهة تصرفات المياه الزائدة التي يتم إطلاقها من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش. 
 
وقال المهندس طارق عواد مدير الرى بالجيزة، إنه تم الدفع مسافة 70م.ط بنسبة 37.00 من إجمالى الطول وتبلغ النسب العامة لما تم تنفيذه من أعمال 70 % ويتم المتابعة اليومية الدقيقة لأعمال التنفيذ من قيادات الوزارة وهيئة الصرف، وتم الانتهاء من تطهير مدخل ومخرج السحارة المنفذة عام 1995 تمهيدا لتسليكها بمعرفة الشركة، و الانتهاء من تطهير السحارة المنفذة عام 1973، وجارى أعمال الخوازيق بجوار السكة الحديد بإجمالى 67 خازوق. 
 
 

الري

سحارة الرهاوي

مصرف الرهاوي

منشاة القناطر

اخبار الجيزة

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