تنفيذ 5861 حكم قضائى بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 240 محكوم عليهم، و12حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 240 محكوما عليهم، بإجمالى5861 أحكام منفذة " 708حكمًا جزئيًا و115 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4885 غرامات، وتحرير141 مخالفة.

كما تم ضبط، 191 مخالفة مرافق، وهم 30 اشغال طريق، 28 بائع متجول، 72 إزالة فورية، 12 تلوث بيئى، 21 نظافة عامة، 9 وصلات كهربائية، 6 إزالة إعلانات مخالفة، 5 فرش شاى.