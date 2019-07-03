تقارير إعلامية: الأمن الكويتى يعتقل شخصا هدد بتفجير نفسه

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ألقى جهاز أمن الدولة الكويتى، اليوم الأربعاء، القبض على شخص تسبب بفوضى كبيرة أمام القنصلية المصرية فى منطقة السلام وهدد بتفجير نفسه بسبب منعه من دخول القنصلية لإنجاز معاملة.

وبحسب صحيفة "الراى" الكويتية، تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن شخص أمام القنصلية المصرية هدد بالتفجير، فتوجهت دوريات الأمن ورجال المباحث وتم ضبطه ليتبين أنه مواطن حاول دخول القنصلية لإنجاز معاملة وعندما لم يتم السماح له بالدخول لعدم حمله إثباتا هدد بالتفجير.

بالمقابل، أشاد مصدر دبلوماسي مصرى لــ"الراى" بسرعة تجاوب السلطات الكويتية في التعامل مع شخص غير معروف الجنسية كان يهدد بتفجير نفسه داخل القنصلية المصرية في منطقة السلام مرددا عبارات غير مفهومة، مؤكدا أنه لم يكن أحد المراجعين وليس له معاملة في القنصلية.

وأشار المصدر إلى أنه تمت إحالة الشخص المعتدي إلى قسم شرطة الصديق بعد استدعاء أمن السفارات، مضيفا "الشخص جاء إلى القنصلية المصرية وظل يسب ويهدد بتفجير القنصلية ومن ثم حاول الدخول لكن رجال أمن السفارة منعوه إلا انه كان مصرا على دخول المبنى مما أدى إلى حالة من العراك"، وأخرج الشخص سكينا حاول أن يطعن بها أحد حراس أمن السفارة وتم إيقافه وتفتيشه للتأكد من أنه لا يحمل أي متفجرات، وجرى تسليمه للسلطات الكويتية.