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تعيين ديفيد ليبتون رئيسًا مؤقتًا لصندوق النقد الدولى بدلا من كريستين لاجارد

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:41 ص
تعيين ديفيد ليبتون رئيسًا مؤقتًا لصندوق النقد الدولى بدلا من كريستين لاجارد ديفيد ليبتون
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

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ذكرت شبكة العين الإماراتية، فى نبأ عاجل لها أنه تم تعيين ديفيد ليبتون رئيسًا مؤقتًا لصندوق النقد الدولى بدلا من كريستين لاجارد.

يذكرأن، قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى أمس الثلاثاء خلال القمة الأوروبية الطارئة فى العاصمة البلجيكية بروكسل، ترشيح رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، لتولى رئاسة البنك المركزى الأوروبى.


وقالت لاجارد، في بيان "يشرفني ترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.. وأنه في ضوء ذلك، وبالتشاور مع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت التخلي مؤقتًا عن مسؤولياتي كمدير لصندوق النقد الدولي خلال فترة الترشيح".


ديفيد ليبتون

كريستين لاجارد

صندوق النقد الدولى

بروكسل

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