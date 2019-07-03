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تعرف على موعد التسجيل و امتحان القدرات بكلية التربية الرياضية بالوادى الجديد

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:19 م
تعرف على موعد التسجيل و امتحان القدرات بكلية التربية الرياضية بالوادى الجديد جامعه الوادى الجديد - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور رجب كامل محمد عميد كلية التربية الرياضية جامعة الوادى الجديد عن  فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات اعتبارا من يوم السبت القادم بنطام التسجيل الالكترونى.
 
ويقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وهو Www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب مؤكداً علي أنه ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن ( رقم الجلوس  - اسم الطالب -  الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب علمية– هندسية– أدبية) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة بالطالب. 
 
وأضاف عميد الكلية إنه تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات واماكن اداء هذة الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب و يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بان اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية ثلاثة ايام متتالية .
 
كما أفاد العميد أنه عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن اداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني مشيراً إلى أن الاوراق المطلوبة من الطالب أثناء التقديم تشمل ايصال التسجيل وعدد 2 صورة و اصل رقم جلوس الثانوية العامة وصوره منه والبطاقه الشخصيه وصوره منها او شهاده الميلاد وصورة و 6 صور شخصيه مقاس 6x4 و شهادات التفوق الرياضي في حاله وجودها ان امكن وتبلغ الرسوم المقررة من المجلس الأعلى للجامعات لاجراء الاختبار وقيمتها 400 جنيه. 
 
أوضح رجب أن نظام الاختبارات  يتم تحديده بعد التسجيل  في الموقع  بحيث يكون الطالب جاهز بالزي الرياضي وهو للشباب شورت وتيشرت وشراب وكوتشي رياضي و للبنات ترنج وكوتشي رياضي ويكون تحت الترنج تيشرت بكم رياضي حال طلب التيشرت من الطالبة. 
 
وأكد العميد أن الاختبارات علي مدار  ثلاث ايام متواصله تشمل اختبار ذكاء ومعلومات عامة ف المجال الرياضي ( غالباً  اختياري وصواب وخطأ) واختبار المهارة في نوع نشاط رياضي معين يختاره الطالب واختبارات لياقة بدنية عبارة عن جري ف حدود 800 متر واختبار ضغط وعقله واختبارات مرونة.. الخ مشيراً إلى أن قياس الطول للبنات لا يقل عن 155 سم  و للشباب لا يقل عن 165 واختبار طبي لحاله النظر والقلب أو امراض جلدية.. الخ واختبار الهيئة ويجب على الطالب أن يجتاز الاختبارات بنسبه نجاح 70% من اجمالي مجموع الدرجات.
 

 


جامعه الوادى الجديد

كلية التربية الرياضية

اختبارات التربية الرياضية

امتحان قدرات التربية الرياضية

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