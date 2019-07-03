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تعرف على مواعيد وطرق اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة كفر الشيخ

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:05 م
تعرف على مواعيد وطرق اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في السادس من يوليو وحتى 20 يوليو ، وذلك للالتحاق بكليات الجامعة التربية الرياضية بنين وبنات وكلية التربية النوعية .
 
وأضاف أن مكتب التنسيق يبدأ السبت المقبل، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
 
وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ  أنه تيسيراً علي أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها أتاحت الجامعة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع الجامعة علي شبكه الانترنت http://www.kfs.edu.eg/.

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

مجلس اعلى للجامعات

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