تعرف على توصيات البنوك الرابحة بالبورصة.. «بلتون» يجيب

كتب هانى الحوتى

حافظ بنك الاستثمار بلتون، على نظرته الإيجابية لأسهم البنوك بالبورصة المصرية، على الرغم من التطورات التنظيمية الأخيرة، وذلك بفضل فرص النمو القوية بالأسهم، ويفضل بلتون البنوك التى لديها عائد قوى على متوسط حقوق المساهمين والتى تقوم بإجراءات استباقية لإدارة الأصول والخصوم ونظرة مستقبلية إيجابية للتوسع فى المركز المالى.

وحدد بلتون، فى تقريره اليومى، قائمة البنوك المفضلة لديه، وعلى رأسها بنك كريدى أجريكول مصر، إثر تفوق ربحيته وقاعدة رأس ماله المتماسكة التى تدعم الخطط التوسعية للبنك وتحافظ على استمرارية توزيعات الأرباح السخية، تليه مصرف أبو ظبى الإسلامى بدعم خططه الطموحة المدعمة بتسجيل ربحية فائقة وتحسن جودة الأصول لدى البنك، حيث يُتداول مصرف أبو ظبى الإسلامى بخصم قوى مع مضاعف قيمة دفترية ومضاعف ربحية 0.69 مرة و 2.39 مرة مقابل عائد على حقوق المساهمين 32%.

وأشار بلتون، إلى أنه حددت توصيته للبنك التجارى الدولى بالاحتفاظ بعد ارتفاعه القوى بنسبة (27% منذ بداية العام وحتى الآن)، وتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للبنك إيجابية، لافتا إلى المستوى المرتفع لمضاعفات تداول البنك التجارى الدولى، مبررا ذلك نظراً للمكانة السائدة للبنك فى السوق إلى جانب تحسن مؤشراته الرئيسية، حيث يُتداول البنك بمستويات مرتفعة جيداً عن نظرائه فى السوق المصرية مع مضاعف ربحية 11.9 مرة ومضاعف قيمة دفترية 2.8 مرة.

وحافظ بلتون على النظرة الإيجابية لبنك التعمير والإسكان، إثر ارتفاع ربحيته خلال الفترة الحالية وجهود فريق الإدارة لتقوية أنشطة إقراض الشركات والأفراد، فيما مازال بنكى تنمية الصادرات والبركة يوفرا تقييماً جذّابا إثر مستويات مضاعفتهما المنخفضة بشكل غير مبرر مقارنة بمستوياتهما التاريخية وبمتوسط نظرائهما؛ إلا أن بلتون لا تتوقع تحقق محفزاً لهما فى الأمد القريب.

وتداولت البنوك التى يغطيها بلتون، بمتوسط مضاعف ربحية 4.3 مرة فى 2018 محقق، ومضاعف قيمة دفترية 1.4 مرة، وتوفر عائد على حقوق الملكيه بنسبة 29.7 % مقابل بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (9.9 مرة، 1.5 مرة، 18.4%).

ولفت بلتون، إلى أن ودائع البنوك شهدت نمو سنوى تراكمى بوتيرة أبطأ خلال الفترة من 2012-2018 مقارنة بإجمالى ودائع السوق، مسجلة 24.7% (مقابل إجمالى الودائع بالسوق 26.7%). وفى ضوء الانخفاض المتوقع لأسعار الفائدة، إلى جانب الاستحقاق الحالى للشهادات الإدخارية مرتفعة العائد وشهادات قناة السويس خلال عام 2019.

وتوقع بلتون، أن تستعيد البنوك قيد التغطية حصتها السوقية من الودائع، خاصة على مستوى الأفراد، كما توقع أن يحقق البنك التجارى الدولى أسرع وتيرة نمو فى إجمالى الودائع، يليه مصرف أبو ظبى الإسلامي، وذلك بفضل قاعدة عملائهما القوية على مستوى الأفراد وخططهم التوسعية الطموحة، على الجانب الآخر، هناك ارتفاع صافى هامش الفائدة للبنوك قيد التغطية خلال عام 2018 بفضل ارتفاع العائدات على الأوراق المالية الحكومية، ومع ذلك حافظت صافى هوامش الفائدة على قوتها فى الربع الأول من عام 2019 نتيجة انخفاض تكلفة الودائع التى تعود بشكل أساسى إلى تقليل آجال الودائع باستمرار.

وتوقع أن تحافظ بنوك كريدى أجريكول وأبوظبى الإسلامى والبنك التجارى الدولى على صافى هامش الفائدة خلال عام 2019 بدعم من الانخفاض المتوقع لتكلفة الودائع مع الحفاظ على فجوة إيجابية فى إدارة الأصول والالتزامات.

كما توقع أن يحافظ العائد على متوسط الأصول على قوته على الرغم من أن الانكماش المتوقع لصافى هامش الفائدة سيعوضه زيادة مساهمة الأرباح من غير الفوائد فى الأرباح من الأعمال المصرفية الأساسية بدءً من عام 2021، مما سيعزز مؤشر الدخل التشغيلى للبنوك، فضلاً عن ذلك، يتوقع أن تظهر نسبة التكلفة إلى الدخل تراجعاً طفيفاً فى ضوء توقعاتنا بعدم وجود أى صدمات تضخمية خلال فترة توقعاتنا، على الجانب الآخر، مع زيادة استخدام الإقراض، توقع أن يكون الأثر السلبى لتكلفة مخاطر الإئتمان أعلى على ربحية كل بنك.

أما على مستوى العائد على متوسط حقوق المساهمين، يرى بلتون، تأثير سلبى طفيف من التعديلات الضريبية الأخيرة على الأوراق المالية الحكومية فى عام 2019؛ ولكن توقع أن يتراوح تأثيرها بين 1-4 نقطة مئوية فى عام 2020، وتوقع أن تشغل الأصول المرجحة بالمخاطر جزء أكبر من إجمالى الأصول، لا يتوقع حفاظ البنوك على المعدلات الحالية المرتفعة للرافعة المالية، التى ستؤثر سلباً على مستويات العائدات على متوسط حقوق المساهمين.

توقع بلتون، اتساع قوى لأنشطة الإقراض خلال فترة التغطية، بدعم من تعافى الإنفاق الرأسمالى فى الأساس، ورغم أن هذا الاتساع سيزيد أعباء الأصول المرجحة بالمخاطر لكل بنك وبالتالى معدل كفاية رأس المال، إلا أننا نشدد على رؤيتنا ببحفاظ ربحية البنوك على مستويات قاعدة رأس المال، هذا إضافة إلى أن قانون البنوك الجديد المقترح يوصى بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك إلى 5 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

ويرى بلتون، أن البنك المصرى الخليجى سيكون أكثر البنوك المتأثرة سلباً، وأن بنكا تنمية الصادرات والبركة سيخّفّضا توزيعاتهما للأرباح، فى حين نؤجل توقعاتنا لتوزيعات أرباح مصرف أبو ظبى الإسلامى إلى عام 2023، وعلى الجانب الآخر، لا يتوقع أثراً كبيراً لتطبيق معيار IFRS9 على مستويات رأس المال، بفضل النمو السنوى المتراكم للأرباح خلال أخر ثلاث سنوات الذى دعمّ تراكم المخصصات.

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