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تعاقد 73 ألف و 415 مواطن على خدمة الغاز الطبيعى بالشرقية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:10 م
تعاقد 73 ألف و 415 مواطن على خدمة الغاز الطبيعى بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن 73 ألف و 415 عميل قد قاموا بالتعاقد للإستفادة من الغاز الطبيعى بمركز"  أبو كبير – فاقوس – ههيا – مشتول السوق- منيا القمح – الإبراهيمية"،مشدداً على رؤساء المراكز بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى لسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحفر بالمشروع لتوصيل الغاز الطبيعي لباقى المشتركين طبقاً للجدول الزمنى المحدد لنهو المشروع للإستفادة من الخدمة والحصول على مصدر نظيف للطاقة ولإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز من أجل تخفيف الأعباء التى يتحملها المواطنين..

وأكد المحافظ فى بيان له على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى بنظام القسط الشهرى من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن موضحاً بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعاً للمواطنين على الإشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.

يذكر أن هناك 16 ألف عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة أبو كبير وتعاقد 5 الآف و200 عميل قاموا  مركز ومدينة فاقوس وأن هناك  18 ألف و800 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة ههيا و تعاقد  28 ألف و405 عميل قاموا مركز ومدينة مشتول السوق.

وفى مركز ومدينة منيا القمح تعاقد 4 الآف و210 عميل وفى مركز ومدينة الإبراهيمية و800 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم ، وتستمر أعمال حفر الخطوط الرئيسية و العديات لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى بمراكز" كفر صقر – ديرب نجم- القرين "  لتوصيل الخدمة الى المواطنين فى أسرع وقت .

 

 

 


الشرقية

خدمة الغاز الطبيعي

انجازات يونيو

خدمه توصيل الغاز للمنازل

شركه الغاز الطبيعى

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