تسمم 5 أطفال عقب تناولهم "بطيخ فاسد" بالمنشأة سوهاج

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بإصابة 5 أطفال بحالة تسمم وتم حجزهم بمستشفى المنشأة المركزى تحت العلاج.
وبالفحص تبين من خلال التحريات إصابة "أسماء ح ا ا" 13 سنة طالبة و"إسراء ح ا ا" 11 سنة طالبة والطفل "محمد ح ا ا" والطفلة "عائشة ح ا ا" 8 سنوات والطفل "إبراهيم ح ا ا" 4 سنوات ويقيمون بناحية الكوامل دائرة المركز مصابين " آلام بالبطن وقىء مستمر " ادعاء تناول طعام فاسد وحالتهم مستقرة.
وبسؤال والدهم "حسن ا ا" 47 سنة موظف، قرر أنه عقب تناول أبنائه وجبة طعام منزلي " بطيخ " شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم للمستشفي ونفي الشبهة الجنائية.
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