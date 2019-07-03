تسمم 5 أطفال عقب تناولهم "بطيخ فاسد" بالمنشأة سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشأة المركزى 5 أطفال من أسرة واحدة مصابين بآلام بالبطن وقىء مستمر ادعاء تناول طعام منزلى فاسد عبارة عن بطيخ.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بإصابة 5 أطفال بحالة تسمم وتم حجزهم بمستشفى المنشأة المركزى تحت العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات إصابة "أسماء ح ا ا" 13 سنة طالبة و"إسراء ح ا ا" 11 سنة طالبة والطفل "محمد ح ا ا" والطفلة "عائشة ح ا ا" 8 سنوات والطفل "إبراهيم ح ا ا" 4 سنوات ويقيمون بناحية الكوامل دائرة المركز مصابين " آلام بالبطن وقىء مستمر " ادعاء تناول طعام فاسد وحالتهم مستقرة.

وبسؤال والدهم "حسن ا ا" 47 سنة موظف، قرر أنه عقب تناول أبنائه وجبة طعام منزلي " بطيخ " شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم للمستشفي ونفي الشبهة الجنائية.