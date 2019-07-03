سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تركيا تضاعف ضريبة شراء النقد الأجنبى للأفراد إلى 0.2%

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:29 ص
تركيا تضاعف ضريبة شراء النقد الأجنبى للأفراد إلى 0.2% العلم التركى- أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدران مطلعان إن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2 % فى مايو من 0.1 %، فى خطوة تهدف لكبح اتجاه الاتراك لشراء الدولار واليورو.

وفى مايو، رفعت تركيا الضريبة إلى 0.1 % من صفر بهدف دعم عملتها المتهاوية.

وقال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجددا، التى لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب اردوغان مجالا لرفعها أكثر.

وقال المصدران إن المقترحات، التى أعدتها وزارة الخزانة والمالية التى يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة ثم التصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.

وقال أحد المصدرين "الخطة تمنح الرئيس تفويضا لرفع الضريبة أكثر، التفويض قد يعطيه الحق لزيادتها لعشرة أمثالها."

ولم يتسن الاتصال بوزارة الخزانة للتعقيب.

كانت تركيا فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1 % على جميع معاملات النقد الأجنبى بمرسوم حكومى نُشر فى 1998.

وتقرر خفضها إلى الصفر فى 2008 ثم عادت فى مايو الماضي.


رويترز

وزارة الخزانة للتعقيب

تركيا

معاملات النقد الأجنبى

الحكومة التركية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة