تراجع سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-7-2019

كتبت - ريهام الباشا

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 3-7-2019، حيث انخفض سعر الريال عند 4.41 جنيه للشراء و 4.45جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.42 جنيه للشراء.

4.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.41 جنيه للشراء.

4.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.41 جنيه للشراء.

4.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.36 جنيه للشراء.

4.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.39 جنيه للشراء.

54.4 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.4 جنيه للشراء.

4.45 جنيه للبيع.