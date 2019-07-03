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تحرير 452 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:32 م
تحرير 452 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 452 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 73 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 


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