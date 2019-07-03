سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تجديد حبس 5 انتحلوا صفة ضباط شرطة واستولوا على 500 ألف جنيه من مدرس بالمنوفية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:27 م
تجديد حبس 5 انتحلوا صفة ضباط شرطة واستولوا على 500 ألف جنيه من مدرس بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس 5 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على أموال مدرس بالمحافظة، بقيمة تتجاوز نصف المليون جنيه، 15يوما على ذمة التحقيقات.
 
 
كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى بلاغا من مدرس مقيم فى دائرة المركز، بأنه فى أثناء سيره بسيارته الملاكى على طريق قرية طه شبرا بدائرة المركز، استوقفه مجهولون يستقلون سيارة ميكروباص ويدعون أنهم ضباط شرطة، واستولوا منه على مبالغ تتجاوز 500 ألف جنيه، وتحديدا 160 ألف جنيه و20 ألف دولار، وفروا هاربين.
 
 
على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، وأسفرت جهوده عن اكتشاف ضلوع 6 أفراد فى الواقعة، بعد تكوينهم تشكيلا عصابيًّا تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين بالطريقة نفسها.
 
 
عقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 5 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم هارب، وأقر أحدهم بأنه من خلال عمله فى مجال تغيير العملة وسابقة معرفته بالمجنى عليه، وعلمه أن بحوزته المبلغ المالى، اتفق مع باقى المتهمين على سرقته، وأرشدوا عن 326 ألفا و600 جنيه من حصيلة المسروقات، وطبنجة صوت و6 طلقات، إضافة إلى السيارة المستخدمة فى الواقعة، وأكدوا إنفاقهم باقى المبلغ، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

أمن المنوفيه

مدير امن المنوفية

مركز قويسنا

ضبط عاطلين سرقو مدرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس عاطلين لسرقتهما المواطنين تحت تهديد السلاح فى المنوفية 45 يوما

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:57 م

تحرير 113 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:44 م

حبس طالبة قتلة رضيعتها بإلقائها من نافذة مستشفى بالمنوفية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:23 م

تحرير 1320 مخالفة مرورية وتمشيط 11 مزرعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:47 ص

الحبس 3 سنوات مع الشغل لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة