تجديد حبس متهمين فى قضية المحور الإعلامى للإخوان 15 يوما

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ(المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

والمتهمان "عمر. د" و"أمير. أ" أمرت النيابة سابقا بحبسهما على خلفية استكمال التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وأسندت النيابة إلىهما تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.