بحيرة توريفايجا ذات اللون الوردى الخلاب تحفة كونية على أرض إسبانيا - صور

كتب محمد جمال

على عكس اللون الأزرق المعتاد للبحار والبحيرات، تمتلك عديد من دول العالم بحيرات وردية اللون، مثل أستراليا وكندا والسنغال، لكن الحديث هذه المرة سيكون الوجهة إسبانية، فى بحيرة توريفايجا ذات اللون الوردى الخلاب، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية.



بحيرة توريفايجا

توريفايجا هى بلدية فى جنوب إسبانيا، فى مقاطعة أليكانتي، حيث تقع Parque Natural de Torrevieja، المنتزه الطبيعى لبحيرات توريفايجا Torrevieja المكان المذهل، حيث يمكن الاستمتاع بالمياه الوردية الزاهية، والذى يعد من أكبر وأجمل البحيرات المالحة فى أوروبا.

وتتميز بحيرة توريفايجا الوردية بأن محتوى الملح بها ليس مرتفعاً، بالإضافة إلى مناخ المدينة الرائع، ما يجعلها مكان مذهل للزيارة فى أى وقت خلال العام وخاصة فى فصل الصيف.



جانب من البحيرة



ترتبط البحيرة عبر البحر بشبكة من القنوات، بمياه وردية تميل أحياناً إلى اللون الفوشيا، والسبب يرجع إلى ظاهرة طبيعية استثنائية، وهى استضافتها لنوع من البكتيريا يسمى Halobacterium أو بكتيريا البحر، القادرة على إطلاق صبغة وردية عند تمركزها فى بيئة ذات تركيز عالٍ من الملح.

وهناك سبب آخر يرجع إلى اللون الوردى للبحيرة وهو، نشاط طحالب خاصة بها تسمى Dunaliella Salina، المسؤولة عن اللون الأحمر الزاهى للبحيرة.



بحيرة وردية



وعلى الرغم من حظر الاستحمام فى مياه البحيرة لأسباب تتعلق بالسلامة والحفاظ على نظامها الإيكولوجي، فزيارة هذه الوجهة من المدينة فرصة تستحق التجربة، حيث يمكن تنظيم رحلات المشي، وركوب الدراجات بين الطبيعة وطيور الفلامنجو، والاستمتاع برؤية مئات الأنواع من الطيور المائية.

الإضافة إلى أن زيارة هذه البحيرة مفيد للإنسان، حيث الهواء الغنى بالأملاح المعدنية واليود، وحيث تعد منتجعا صحيا مجانيا يقدم فرصة رائعة لتقشير الجسم وتنظيفه من خلال وضع الرمل الأبيض عليه، بالإضافة إلى طين تربة البحيرة الذى يمكن تطبيقه على الجلد لتنقيته وتخفيف آلام العضلات والمفاصل.



بحيرة توريفايجا الوردية الإسبانية



بحيرة توريفايجا الوردية الإسبانية



بحيرة توريفايجا الوردية الإسبانية



بحيرة توريفايجا الوردية الإسبانية

وتعتبربحيرة توريفايجا الوردية الإسبانية وجهة مثالية للراغبين فى التمتع بالخصائص العلاجية لطينها وملحها والقادرين على تخفيف كثير من الجهاز التنفسى الشائعة مثل الربو والرئتين.