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انتحار شاب بشنق نفسه بعد رفض والده زواجه للمرة الثانية بالدقهلية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:19 م
انتحار شاب بشنق نفسه بعد رفض والده زواجه للمرة الثانية بالدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تخلص شاب بناحية مركز ميت الكرما التابعة لمركز طلخا من حياته بالانتحار شنقا، بسبب تأنيب والده له لزواجة للمرة الثانية وتراكم الديون عليه.
 
 
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى الرائد أحمد السادات رئيس مباحث طلخا بورود بلاغ بالعثور على جثمان، إبراهيم ا. م. 35 سنة بمنشاة البدوى التابعة للوحدة المحلية لميت الكرما مركز طلخا.
 
انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انتحار الشاب بشنق نفسه بمنزل حماه بالقرية بتعليق نفسه فى غرفة نومه، عقب رفض والده مساعدته فى الزواجة الثانية له بأخرى غير زوجته، فتراكمت عليه الديون، فقرر التخلص من حياته بالانتحار، وتم تحرير محضر وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.
 
وباشرت النيابة التحقيق فى الحادث وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طلخا.

الدقهلية

أخبار الحوادث

انتحار شاب

مركز طلخا

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