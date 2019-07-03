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اليونسكو تستبعد موقع مهد ولادة المسيح فى بيت لحم من قائمة التراث المعرض للخطر

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:38 ص
اليونسكو تستبعد موقع مهد ولادة المسيح فى بيت لحم من قائمة التراث المعرض للخطر كنيسة المهد ببيت لحم
رويترز

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استبعدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" الثلاثاء موقع مهد ولادة المسيح ويشمل كنيسة المهد وطريق الحجاج فى بيت لحم من قائمة التراث العالمى المعرض للخطر.

 

وقالت يونسكو فى موقعها الرسمى على الإنترنت إن لجنة التراث العالمى المجتمعة حاليا فى باكو عاصمة أذربيجان اتخذت القرار بناء على "جودة الأعمال التى أُنجرت فى كنيسة المهد، ولا سيما أعمال ترميم السقف وأبواب وواجهات الكنيسة الخارجية ولوحات الفسيفساء الجدارية".

 

كما رحبت اللجنة بالتراجع عن مشروع إقامة نفق تحت ساحة المهد وكذلك باعتماد خطة لصون الموقع.

 

وبجانب الكنيسة التى شيدت عام 339، يشمل الموقع كنائس وأديرة يونانية ولاتينية وأرثوذكسية وفرنسيسكانية وأرمينية إضافة إلى عدد من الأجراس والحدائق المتنوعة الممتدة على طول طريق الحجاج.

 

وكانت يونسكو أدرجت الموقع الذى يبعد نحو 10 كيلومترات عن القدس على قائمة التراث العالمى وكذلك قائمة التراث المعرض للخطر عام 2012 نظرا لتدهور حالة الكنيسة آنذاك.

 

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة قولها إن موقع مهد المسيح إرث إنسانى مهم للبشرية وحمايته مسؤولية جماعية عالمية.

 

وأضافت أن لجنة التراث العالمى أشادت بالجهود الفلسطينية وتعاون المؤسسات الدولية والمحلية ماليا وفنيا فى ترميم كنيسة المهد بأفضل المواصفات الدولية وإزالة الخطر الذى كان يهددها.

 

وتواصل لجنة التراث العالمى اجتماعاتها فى باكو حتى العاشر من يوليو تموز للنظر فى طلبات ضم 35 موقعا جديدا إلى قائمة التراث العالمى ومراجعة حالة 166 موقعا مدرجا بالفعل فى القائمة.


بيت لحم

فلسطين

مهد المسيح

اليونسكو

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