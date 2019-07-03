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اليوم استطلاع هلال ذو القعدة لعام 1440 هجريا والإفتاء تعلن الرؤية الشرعية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:00 ص
اليوم استطلاع هلال ذو القعدة لعام 1440 هجريا والإفتاء تعلن الرؤية الشرعية معهد البحوث الفلكية - هلال - أرشيفية
كتب لؤى على ومحمود راغب

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يستطلع المعهد القومى للبحوث الفلكية بالتنسيق مع دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، هلال ذو القعدة لعام 1440 هجريا، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية.
 
ومن المقرر أن يتم إرسال لجان للمحافظات لاستطلاع الهلال بالتنسيق مع الإفتاء، على أن ترفع اللجان تقريرها للمفتى ليعلن الرؤية الشرعية وموعد أول أيام وغرة شهر ذو القعدة.
 
وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، أن هلال ذو القعدة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم أمس الثلاثاء 2 يوليو وهو اليوم السابق ليوم الرؤية.
 
وفى يوم الرؤية اليوم الأربعاء 29 من شوال لعام 1440 هجريا الموافق 3 يوليو ، يبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة، أما فى باقى المحافظات فيبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 46  و47  دقيقة ، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين 35 و 56 دقيقة.
 
وكشف معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أنه بذلك تكون غرة شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا فلكيا غدا الخميس 4 يوليو .

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