النيابة تطلب التحريات حول حريق مصنع بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذي اشتعل داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية الخامسة بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروفه وملابساته، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

وكانت النيابة انتدبت خبراء المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع الحادث، وفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، وتحديد أسباب اشتعال النيران، وتقدير حجم الخسائر.

كانت الحماية المدنية تلفت بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية الخامسة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاطفاء، والإسعاف، وتمت السيطرة على النيران ونقل المصابين للمستشفي لتلقي.