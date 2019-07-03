المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها حوار مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ويكشف فيه تفاصيل إنهاء أزمة النوبة بعد 115 سنة.

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المستشار عمر مروان يكشف تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115 سنة فى حوار خاص لـ "اليوم السابع": تعويضات أهالى النوبة خلال شهر سبتمبر.. ونعيش عهد الحلول الجذرية.. عدد المتضررين 11 ألفا و 716 مواطنا والتعويض 25 ألف جنيه للفدان و225 ألفا للمنزل.. حق انتفاع أبدى دون مقابل لمتضررى خزان أسوان.. وتمليك المنازل المبنية على أراضى الدولة

المستشار عمر مروان: 32 مقرا لحل أزمة جيلين من الورثة.. تلقينا 956 طلبا خلال أول 5 أيام عمل.. ونطرح بدائل ولا نجبر المتضررين على شىء.. وفرنا 7200 فدان ومساكن فى أسوان و12 محافظة.. وتحديد الأولوية بأسبقية الرغبة

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